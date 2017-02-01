СМИ: правительство решило повысить пенсионный возраст

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Правительство России приняло концептуальное решение повысить возраст выхода на пенсию в нашей стране. В настоящее время идет обсуждение некоторых конкретных параметров, а также различных проектов. Решение о повышении пенсионного возраста может быть принято в 2018 году, после формирования нового правительства.

В правительстве России приняли решение повысить пенсионный возраст для жителей нашей страны. В настоящее время ведется обсуждение конкретных параметров, а также времени, когда можно будет объявить об этом решении. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к правительству. "Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", - сказал один из них.

По словам собеседника издания, в данный момент в кабинете министров обсуждают, на сколько нужно повысить возраст выхода на пенсию и какие категории граждан затронет эта ситуация. Кроме того, он отметил, что окончательное решение может быть принято в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

Источник подчеркнул, что один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65. При этом процесс должен быть постепенным. Согласно другому варианту, предлагается выровнять время выхода на пенсию для мужчин и женщин, путем повышения до 63 лет. В свою очередь, социальный блок правительства подготовил расчеты, исходя из поднятия планки для женщин до 60 лет, а для мужчин до 65.

Ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин говорил о необходимости повышения пенсионного возраста в России. По его словам, это нужно сделать с 2019 или 2020 года. Кудрин отметил, что это повышение не затронет уже вышедших на пенсию граждан.

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