Академик Чубарьян: мир стоит перед выработкой новой парадигмы развития

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Академик Александр Чубарьян в эфире "ТВ Центра" рассказал о новых веяниях в мировой политике, изменении оценок прошлого и готовности историков разных стран найти общие подходы к спорным вопросам.

Политические события в США и многих других странах показывают, что в год 100-летия российской революции мир вновь оказался на пороге больших перемен. Так считает один их ведущих российских историков академик Александр Чубарьян. Он стал гостем программы "События. 25-й час", которую провел Алексей Фролов.

- Я думаю, что мир стоит перед выработкой новой парадигмы развития. Послевоенная система уходит в прошлое. И это не потому, что кому-то хочется ускорить или затормозить этот процесс. Это объективное развитие событий.

В мире существуют очень полярные взгляды на революцию 1917 года. Есть разные слои общества с разными представлениями. Мне кажется, что они имеют и разные взгляды на историю. История вообще лучше, когда она вне политики. А так она используется различными политическими силами. Текущие политические интересы очень сильно влияют на оценку тех или иных событий. Причем, даже очень часто мы видим специальное искажение исторической правды. И тем более, возрастает роль объективного анализа исторических событий. В понятие объективности входит то, что могут быть разные точки зрения. Сам по себе диалог уже есть признание другой точки зрения.

Программа "События. 25-й час"