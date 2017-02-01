За порядком в Алеппо следят российские военные полицейские

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Международная встреча в Астане по Сирии стала важным шагом на пути к возобновлению межсирийских переговоров под эгидой ООН. Об этом говорится в принятом в среду заявлении Совбеза ООН для прессы. Между тем, в восточной части Алеппо, которая перешла под контроль правительственных сил, чуть больше месяца назад открылись уже два десятка начальных школ, за парты вернулись почти 6,5 тысяч детей. Порядок в городе обеспечивают офицеры российской военной полиции.

Крепких мужчин в камуфляже и красных беретах с недавних пор можно увидеть на улицах Алеппо. Это заступил на патрулирование грозненский отряд российской военной полиции. Задачи, как у обычных стражей порядка - следить за всем, что происходит вокруг. Бывают в городе и потасовки, уличные кражи, передает "ТВ Центр".

Восточные кварталы Алеппо военные полицейские охраняют по периметру. На блокпостах строгий пропускной режим. К машинам с мигалками местные жители уже привыкли. Знают, что этот громкий звук не таит опасности. Наоборот - рядом помощь.

"Спасибо вам за то, что вы пришли на нашу землю с добрыми намерениями. Спасибо за помощь! Спасибо российской армии!" – говорит местная жительница.

Военные полицейские готовы помогать и в восстановлении разрушенного города. Сейчас составляется список первоочередных объектов. Однако восстанавливать Алеппо нужно не только в прямом архитектурном смысле. Война уничтожила все социальные институты.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Алеппо, Сирия.