В центре Москвы насмерть забили 53-летнего мужчину
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В центре столицы неизвестные избили 53-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.
В одной из квартир в центре Москвы обнаружено тело 53-летнего мужчины. По данным Life, москвича перед смертью избили.
Инцидент произошел на улице Мантулинской. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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