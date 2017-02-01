В центре Москвы насмерть забили 53-летнего мужчину

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В центре столицы неизвестные избили 53-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

В одной из квартир в центре Москвы обнаружено тело 53-летнего мужчины. По данным Life, москвича перед смертью избили.

Инцидент произошел на улице Мантулинской. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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