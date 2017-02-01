Банкам запретят взимать с должников более 50% их дохода

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Правительство России вместе с Центробанком страны выступили с инициативой установить предельный уровень долговой нагрузки для заемщиков, который не будет превышать половину их дохода. По словам первого зампреда ЦБ, в настоящее время специальная группа готовит консультативный доклад по этому вопросу.

Правительство и Центробанк России предлагают ограничить права банков и микрофинансовых организаций на взыскание с людей просроченной задолженности по потребительским займам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву. Заемщикам хотят установить предельный уровень долговой нагрузки, не превышающий половину их дохода.

"Группа создана в ЦБ, на ее заседаниях вопросы долговой нагрузки будут обсуждаться с профессиональным сообществом, в том числе с банками, бюро кредитных историй. Сейчас готовится консультативный доклад", - сказала Юдаева.

Как пишет издание, предельный уровень долговой нагрузки на человека не будет превышать 50 процентов его дохода. Оптимальная цифра, вероятно, будет находиться в районе 30 процентов.

Кроме того, должник не сможет взять новый кредит, если он не расплатился по своим старым займам.