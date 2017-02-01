На востоке Москвы из магазина украли 12 iPhone на 700 тысяч рублей

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На востоке Москвы неизвестный в маске ограбил салон сотовой связи. Мужчина отобрал у менеджеров 12 iPhone. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.

Грабитель в маске, перчатках и с похожим на пистолет предметом напал на салон сотовой связи. Преступник отобрал у менеджеров 12 iPhone, стоимостью почти 700 тысяч рублей. Инцидент произошел на востоке столицы на улице Саянская, передает АГН "Москва".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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