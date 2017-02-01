Американский крейсер сел на мель у берегов Японии

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Американский крейсер Antietam сел на мель у берегов Японии. Инцидент произошел 31 января. В результате были повреждены гребные винты корабля. Кроме того, произошла утечка технического масла. Среди членов экипажа никто не пострадал.

У берегов Японии сел на мель американский крейсер Antietam, приписанный к американской базе Йокосука. По данным агентства Kyodo, из-за аварии произошла утечка технического масла.

Инцидент произошел 31 января в префектуре Канагава. Американское военное издание Stars and Stripes отметило, что в результате были повреждены гребные винты корабля. Среди членов экипажа никто не пострадал. Судно было доставлено на базу при помощи буксиров, сообщает ТАСС.

О том, что крейсер, вероятно, сел на мель, заявил представитель ВМС США. Он подчеркнул, что причины произошедшего неизвестны. Специалисты выясняют, надолго ли корабль вышел из строя.

По словам представителя Тихоокеанского флота ВМС США Клинта Рамсдэна, в результате аварии произошла утечка около четырех тысяч литров гидравлического масла. Он добавил, что ВМС проводит "установленные процедуры на месте и предпринимает соответствующие действия", чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.