В ДНР от обстрелов силовиков погибли двое мирных жителей

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В Донбассе в результате новых обстрелов киевских силовиков погибли двое мирных жителей. Еще один получил ранение. Огонь вели по окраинам Донецка, Макеевке, Горловке, Ясиноватой. По данным ополченцев, украинские военные применили реактивные системы залпового огня "Град", тяжелую артиллерию.

Ясиноватинский блокпост – в 13 километрах от центра Донецка. Эвакуация раненых защитников ДНР под ураганным огнем ВСУ. За минувшие сутки украинские силовики предприняли три попытки прорваться на донецком и мариупольском направлениях, передает "ТВ Центр".

"Какова военная ситуация? Очень тяжелая. Бои идут на фронте протяженностью около 50 километров. В данный момент мы находимся в районе Авдеевки. Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться к городу Донецку. Бои идут тяжелые. Украина несет тяжелые потери. Но они не пройдут", - заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Артобстрелы со стороны украинских силовиков накрыли не только укрепрайоны, но и жилые кварталы. Не обошлось без жертв среди мирных жителей – у Александра минувшим днем погибла мать. "Там происходят боевые столкновения. Оттуда четко к нам прилетело. Я люблю украинцев, которые не держат оружия в руках. Для меня - они братья. Но эти твари - это скоты", - отметил житель Макеевки Александр Третьяков.

Снаряды прилетают непосредственно в Донецк. На севере города началась эвакуация жителей. После двух лет относительно спокойной жизни люди снова вынуждены укрываться в подвалах.

Вереница автомобилей тянется из Авдеевки, подконтрольной Киеву. Но по другой причине. В результате обстрела ВСУ выведена из строя линия электропередачи, нарушено водо- и теплоснабжение. Обесточены подстанции, питающие 17 котельных. За окном минус 15. В квартирах – максимум плюс 6. Десятки пенсионеров, у которых нет сил и возможности, выехать из замерзающего 25-тысячного города, доставлены в больницы. Единственное спасение сейчас представляют мобильные пункты обогрева.

И если силы ДНР стараются поддерживать режим тишины, чтобы специалисты могли восстановить электроснабжение, украинская армия не оставляет попытки прорвать линию фронта. Еще накануне, основываясь на отчетах миссии ОБСЕ, немецкое издание Suddeutsche Zeitung обвинило Киев в обострении ситуации в Донбассе. Украинские власти рассчитывают, что эскалация конфликта не позволит президенту США Дональду Трампу смягчить санкции в отношении России. При этом Порошенко цинично называет агрессию со стороны ВСУ "блестящей обороной".

"Я хотел бы в первую очередь успокоить всех. Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции. Никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет, и они имеют все возможности защищать себя", - заявил президент Украины.

Совет Безопасности ООН и Госдепартамент США уже выразили обеспокоенность витком насилия в Донбассе, призвали к немедленному возобновлению перемирия и доступу наблюдателей ОБСЕ.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".