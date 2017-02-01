Иск против миграционного указа Трампа поддержали 15 прокуроров

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К иску против иммиграционного указа Дональда Трампа присоединились 15 прокуроров. В свою очередь сенаторы-демократы готовят законопроект, который позволит отменить постановление президента.

Генеральные прокуроры ещё трёх американских штатов присоединились к иску против иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Документ уже поддержали 15 прокуроров, передает "ТВ Центр".

Они считают этот иск противоречащим основным законам страны. Сенаторы-демократы готовят законопроект, который позволит отменить указ президента.

Опросы общественного мнения показали, что иммиграционная политика Трампа разделила страну на два лагеря. Её поддерживают чуть более половины опрошенных.

Такую же неоднозначную реакцию вызвала кандидатура судьи Нила Горсача, которого Трамп выдвинул на пустующее почти год место в Верховном суде. Горсач считается консерватором и приверженцем традиционных ценностей. Сенаторы от демократов уже заявили, что не поддержат эту кандидатуру.