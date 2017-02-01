В Иркутской области ввели карантин из-за желтухи

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В Иркутской области в городе Тулун зафиксировали вспышку гепатита А. В больницу за месяц попали почти 40 человек, больше половины из них дети.

Тулунская больница не справляется, дополнительные отделения открываются в ближайших поселках. Десятки коек уже заняты. Вирус быстро распространяется. Зафиксировано 37 случаев заболевания гепатитом А. И это всего за две недели, передает "ТВ Центр".

"В инфекционном отделении сейчас находятся 35 пациентов. Последний пациент обратился к нам 29 января", - сообщила главный врач Тулунской городской больницы Елена Гусевская.

Чтобы заразиться - достаточно любого бытового контакта. Поэтому чаще всего желтухой болеют целыми семьями. "Причиной основной послужили родители, но это еще не подтверждено, работающие неофициально на погрузке леса в так называемых тупиках. Они там пользуются одной кружкой, одной ложкой, а вирусный гепатит - это заболевание грязных рук", - заявил начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Тулун Александр Кочетов.

Врачи подтверждают, что в первую очередь желтухой заболевают те, кто не соблюдает обычных правил гигиены. "Проводя эпидрасследование выясняется, что болеют в основном тем семьи, у которых нарушены обычные гигиенические нормативы - банальное мытье рук, мытье фруктов, посуды", - рассказал заместитель главного врача Тулунской городской больницы Павел Огородников.

В школах очереди. Кровь из вены на вирус гепатита сдают все: и ученики, и учителя. В каждом помещении каждого общественного учреждения - дезинфекция. Гепатит А боится обыкновенного хлора, он убивает вирус буквально за 15 минут.

"Болезнь эта естественно излечима и болеют ей один раз в жизни. То есть, если человек переболел, то у него уже иммунитет. Единственное, есть сложные формы этой болезни, которые требуют госпитализации в стационар", - отметил заместитель главного врача Тулунской городской больницы Павел Огородников.

Медики информируют население о том, что надо приехать в больницы и сами выезжают на дом, а также в разные организации. Осмотр прошли уже пять тысяч человек. В первую очередь те, кто мог контактировать с заболевшими.

Началась массовая вакцинация. Прививают отечественным препаратом, который подходит как детям с трех лет, так и взрослым. Это самый надежный способ остановить острое инфекционное заболевание печени. В Тулунском районе до марта объявлен карантин.

Елизавета Родина, Илья Титов, "ТВ Центр".