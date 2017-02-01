В Севастополе возобновилось паромное сообщение
Теги: транспорт севастополь Крым
В Севастополе возобновилось паромное сообщение. Теперь путь через бухту занимает всего 15 минут, в то время как по суше из одной части города в другую можно было добираться не меньше часа. Переправа не работала несколько месяцев. Частная фирма, которой принадлежали паромы, из-за убытков отказалась осуществлять перевозки. Решение нашли местные власти.
Возобновления работы парома севастопольцы ждали целых полгода. Из-за сложного рельефа -город весь изрезан бухтами - добираться из одного района в другой по суше долго и дорого. Поэтому запуска двухкилометрового морского маршрута ждали без преувеличения все жители Севастополя, передает "ТВ Центр".
Работа переправы была остановлена летом. Частная фирма, которой принадлежали суда, отказалась перевозить пассажиров и автомобили. Городским властям пришлось выкупать паромы, оба, кстати, носят имена прославленных адмиралов. Тарифы на проезд сделали социальными - 20 рублей с человека и 200 с автомобиля.
По суше путь от центра Севастополя до северной части города - 30 километров. Без пробок на личном автомобиле добираться полчаса, а на общественном транспорте и того больше. На пароме - всего 15 минут. Особенно необходима переправа для экстренных служб. Машинам скорой помощи, например, теперь не надо пробираться по пробкам.
Пока на линии работает одно судно. Ближе к курортному сезону, когда пассажиров станет больше, заработает и второй паром.
Это для местных жителей паром что-то вроде маршрутки - привычный общественный транспорт. Для туристов же - настоящая экскурсионная прогулка, можно и на город с моря посмотреть и красотой севастопольской бухты полюбоваться.
Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр".
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