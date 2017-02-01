"Дальневосточный гектар" стал доступен всем россиянам

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"Дальневосточный гектар" с 1 февраля стал доступен для всех жителей России. В среду начался третий этап реализации соответствующего закона. Граждане нашей страны могут оставить свою заявку на участок в центрах госуслуг или на официальном сайте проекта.

Любой гражданин России теперь может бесплатно получить землю на Дальнем Востоке. В среду стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре".

Ранее участок могли выбирать только жители региона, однако сейчас заявку разрешено оформить в центрах государственных услуг или на официальном сайте проекта. Изначально земля дается только на пять лет. После окончания срока можно либо продлить аренду, либо оформить участок в собственность, при условии, что он будет освоен.

Как передает "ТВ Центр", дальневосточная земля может быть использована для постройки дома, открытия бизнеса или под сельскохозяйственные нужды.