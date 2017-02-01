В Москве отметили 8-летие интронизации Патриарха Кирилла

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В Храме Христа Спасителя прошло торжественное богослужение в честь Дня интронизации Патриарха Кирилла. Он был избран шестнадцатым предстоятелем РПЦ ровно восемь лет назад. За это время Патриархом была проведена большая работа по развитию епархий и социальной работы Церкви.

Русская православная церковь в среду отмечает День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В честь этого события в Храме Христа Спасителя состоялось торжественное богослужение, передает "ТВ Центр".

Патриарх Кирилл взошел на престол восемь лет назад, когда на Поместном соборе его избрали шестнадцатым предстоятелем РПЦ. За это время он провел большую работу по развитию епархий. Их количество заметно увеличилось, и были созданы митрополии.

По инициативе Патриарха, особое внимание уделили социальной работе Церкви. В частности, была оказана помощь жителям Донбасса, которые пострадали от обстрелов украинских силовиков.

Патриарх Кирилл удостоен ряда государственных наград, а также многочисленных российских и зарубежных премий.