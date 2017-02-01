В Московской консерватории представили спектакль "Моцарт и Сальери"
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В Московской консерватории к 180-летию со дня гибели Александра Пушкина представили спектакль "Моцарт и Сальери". В ролях народный артист России Валерий Баринов, а также молодой актёр Виталий Довгалюк.
Премьера в Московской консерватории. К 180-летию со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина там представили спектакль "Моцарт и Сальери", передает "ТВ Центр".
В ролях народный артист России Валерий Баринов, а также молодой актёр Виталий Довгалюк. На сцене пушкинские строки тесно переплетаются с музыкой Моцарта. Сочинения великого композитора звучат в исполнении струнного квартета и фортепиано.
Премьера спектакля состоялась при участии Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.