В Московской консерватории представили спектакль "Моцарт и Сальери"

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В Московской консерватории к 180-летию со дня гибели Александра Пушкина представили спектакль "Моцарт и Сальери". В ролях народный артист России Валерий Баринов, а также молодой актёр Виталий Довгалюк.