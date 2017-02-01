В Конгресс США внесли резолюцию о войне с Ираном

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Депутат палаты представителей от Флориды Элси Хастингс внесла в Конгресс США резолюцию о применении военной силы против Ирана. Согласно документу, президент страны наделяется правом использовать вооруженные силы, чтобы предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

В Конгресс США внесена резолюция о применении военной силы против Ирана. На сайте ведомства говорится, что документ позволяет президенту страны использовать вооруженные силы для предотвращения получения Исламской Республикой ядерного оружия.

Резолюция внесена депутатом палаты представителей от Флориды Элси Хастингс, которая ранее неоднократно высказывалась против ядерной сделки с Ираном. По ее мнению, действия Тегерана будут представлять угрозу для США, а также для союзников.

29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, передает "Коммерсант". По этому поводу возмутился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который назвал это грубым нарушением резолюции Совбеза ООН.

В январе 2016 года Евросоюз и США отменили санкции против Ирана. Тогда отмечалось, что Тегеран полностью выполнил свои обязательства перед МАГАТЭ и смог убедить мировое сообщество, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.

В июле 2015 года США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция договорились с Ираном по ядерной программе. Согласно этому плану, Тегеран должен на протяжении пяти лет не обогащать уран до уровня, превышающего 3,67%. Кроме того, Иран должен преобразовать завод по обогащению урана "Фордо" в технологический центр.

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