Совфед ратифицировал соглашение по "Турецкому потоку"

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В среду Совет Федерации одобрил законопроект о ратификации соглашения по газопроводу "Турецкий поток". Решение было принято единогласно. Его поддержали 160 сенаторов. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью более 15 миллиардов кубометров каждая.

Совфед 1 февраля ратифицировал соглашение с Турцией по "Турецкому потоку". Документ одобрили единогласно. Цель соглашения - создать благоприятную правовую базу для строительства и эксплуатации морских, а также наземных участков новой газовой магистрали, сообщает "ТВ Центр".

Согласно проекту, трубопровод пройдёт через акваторию Чёрного моря по европейской части Турции - до границы с Грецией. Голубое топливо будут поставлять по двум нитям. Первая предназначена для турецких потребителей, вторая - для европейского рынка.

"Общая протяжённость газопровода составит 920 километров, это морской участок и около 200 километров сухопутный участок. Максимальный объём поставок газа 31,5 миллиарда кубических метров. Объём инвестиций порядка 7 миллиардов евро. Согласно финансово-экономическому обоснованию правительства России, поставки российского газа по газопроводу позволят обеспечить ежегодные поступления в бюджет экспортных пошлин в размере около 750 миллионов долларов США, только в отношении первой нитки", - отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков.

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