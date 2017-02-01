Символом банкнот в 2 тысячи рублей стал космодром "Восточный"

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Совет директоров Центробанка утвердил символы, которые будут размещены на новых денежных купюрах номиналом в 200 и две тысячи рублей. На 200-рублевой банкноте появятся изображение памятника затопленным кораблям, а также вид на Херсонес Таврический в Севастополе. На купюре в две тысячи рублей разместят мост на остров Русский и космодром "Восточный".

На купюре номиналом две тысячи рублей разместят знаменитые места Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром "Восточный". Такое решение принял совет директоров Центробанка, говорится на его сайте.

Кроме того, принято решение и по 200-рублевой банкноте. На ней появятся символы Севастополя. Это изображение памятника затопленным кораблям, а также вид на Херсонес Таврический.

Решение принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых купюр. Отбор претендентов проходил в три этапа. В нем участвовали граждане страны, которые впервые смогли сами предложить и выбрать, что именно должно быть изображено на новых банкнотах. Голосование завершилось 7 октября 2016 года.

Купюры поступят в обращение в конце 2017 года.

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