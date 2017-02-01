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Тенденции развития образования и результаты международных исследований обсуждают в среду на конференции в Москве. Участие в ней принимает и мэр столицы Сергей Собянин.

Москва является одним из крупнейших в мире образовательных центров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе международной конференции по результатам исследований качества образования.

"В Москве воспитанников, учащихся и студентов - около двух миллионов человек, больше 200 тысяч человек работают в этой отрасли. По этим параметрам Москва является одним из крупнейших в мире образовательных центров. И это важнейшая отрасль городского хозяйства и важнейший приоритет деятельности правительства Москвы", - приводит слова Собянина агентство "Москва".

В конференции принимают участие представители более 30 стран и всех регионов России, занимающихся вопросами организации, проведения и анализа результатов исследований качества образования, в том числе – международных исследований PISA и TIMSS. В программе - обсуждение вопросов влияния управленческих решений и преобразований, реализуемых в системе образования, направленных на изменение ее характеристик.