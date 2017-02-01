Мутко похвалил спецслужбы за предотвращение теракта на ЧМ по хоккею

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Вице-премьер Виталий Мутко подтвердил информацию о том, что во время проведения чемпионата мира по хоккею в Москве был предотвращен теракт. По его словам, спецслужбы достойны похвалы за эти действия.

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что во время проведения чемпионата мира по хоккею в Москве был предотвращен теракт. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Они (спецслужбы, - прим. ред.) достойны похвалы, можно только похвалить их", - сказал Мутко.

По его словам, к турниру разработали концепцию безопасности, которой была дана высокая оценка Международной федерацией хоккея.

Накануне, 31 января, замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин заявил, что в Москве во время чемпионата мира по хоккею в 2016 году был предотвращен теракт. Боевики, планировавшие эту атаку, были задержаны 2 мая.

Турнир проходил в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая. Победителем стала сборная Канады, в финале одолевшая команду Финляндии со счетом 2:0. Российские хоккеисты заняли третье место.