В Москве из-за 50 тысяч рублей убили 40-летнего мужчину

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В Новой Москве неизвестные до смерти избили 40-летнего мужчину и похитили у него имущество на 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Новой Москве у одного из домов в деревне Десна обнаружено тело 40-летнего мужчины со следами избиения. По версии следствия, неизвестные напали на потерпевшего и нанесли ему удары в область головы. После чего похитили у мужчины имущество на сумму более 50 тысяч рублей и скрылись, передает АГН "Москва".

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Разбой". Правоохранители ведут поиски подозреваемых.

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