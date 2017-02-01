МОК лишил серебра ОИ-2012 женскую сборную России в эстафете 4x400
Теги: Спорт мок лондон допинг олимпиада дисквалификация
Женская сборная России в эстафете 4x400 метров лишена второго места на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. МОК принял решение дисквалифицировать всю команду после обнаружения запрещенного препарата в допинг-пробе Антонины Кривошапки. Кроме того, аналогичное вещество было найдено у российской метательницы диска Веры Ганеевой.
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне женскую сборную России в эстафете 4x400 метров после перепроверки допинг-проб нашей спортсменки Антонины Кровошапки. Об этом сообщается на сайте организации. У нее был обнаружен запрещенный препарат туринабол.
Представители МОК приняли решение дисквалифицировать всю российскую эстафетную сборную образца Олимпиады 2012 года, в составе которой выступали Юлия Гущина, Антонина Кривошапка, Татьяна Фирсова и Наталья Антюх. Первое место тогда заняла команда США, третьей стала сборная Ямайки, а четвертой – Украина.
Кроме того, МОК обнаружил следы туринабола у еще одной российской спортсменки – Веры Ганеевой, которая является чемпионкой Универсиады 2013 года в метании диска.
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