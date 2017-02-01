Топилин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста

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Правительство России не принимало решения о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, в ведомстве считают, что время для этой меры еще не настало.

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что правительство не принимало решений о повышении пенсионного возраста.

Он отметил, что "по этому поводу нет никаких поручений", передает "Интерфакс". По его словам, в ведомстве считают, что время для этой меры еще не настало.

Ранее газета "Известия" написала, что в правительстве России приняли решение повысить пенсионный возраст для жителей страны. В кабмине сейчас якобы ведется обсуждение конкретных параметров и времени, когда можно будет объявить об этом решении.

По словам источника, близкого к кабмину, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65. Процесс должен быть постепенным. Согласно второму варианту, произойдет выравнивание времени выхода на пенсию для мужчин и женщин, путем повышения до 63 лет. Вместе с тем, социальный блок правительства подготовил расчеты, исходя из поднятия планки для женщин до 60 лет, а для мужчин до 65. Издание отмечало, что окончательное решение может быть принято в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

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