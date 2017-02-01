МИД призвал уточнить предложения по безопасным зонам в Сирии

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Москва ждёт от Вашингтона конкретизации в вопросе создания зон безопасности в Сирии. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам четвёртой сессии российско-арабского форума в Абу-Даби.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что с США удастся наладить полноценный диалог по Сирии. Содействовать межсирийским переговорам будет площадка, созданная в Астане. Глава МИД считает также необходимым ускорить подготовку межсирийской встречи в Женеве, передает "ТВ Центр".

Сергей Лавров отметил, что достигнутое соглашение о прекращении огня открыто для присоединения всех желающих, кроме запрещённых группировок "ИГ" и "Джебхат ан-Нусра", борьба с которыми будет продолжена. Министр также отметил, что Сирию необходимо вновь интегрировать в региональные организации.

"Мне кажется, Лига арабских государств могла бы сыграть более важную, более эффективную роль, если бы сирийское правительство было бы в рядах этой организации. Тот факт, что сирийское правительство, легитимный член Организации объединенных наций, не может участвовать в дискуссиях Лиги арабских государств, конечно, он не помогает нашим общим усилиями", - отметил Лавров.