Москва является одним из крупнейших в мире образовательных центров

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Столичное школьное образование добилось впечатляющих успехов. В два раза за последние пять стало больше победителей олимпиад. Удвоилось и количество московских школ в общероссийских рейтингах. Об этом в среду сообщил Сергей Собянин, выступая на Международной конференции по результатам исследований качества образования. Школьники Москвы, в том числе, лидируют по уровню читательской и математической грамотности.

Всегда знать чуть больше, чем от тебя требует учитель. И понимать глубже, чем понимал вчера. Это гордость своих школ - победители всероссийских олимпиад, передает "ТВ Центр".

Их успехи говорят даже больше, чем отчеты чиновников. Число победителей олимпиад удвоилось только за последний год. Москва приняла участие в международном исследовании. 100 школ из 600 школ показали лучшие результаты в мире. Качество образования и результаты международных исследований в среду обсудили на международной конференции в столице. Москва - в числе лидеров. На видеосвязи - 30 стран участниц и все регионы России.

"Мы за последние годы создали программу улучшения качества образования, последовательно ее внедряем. Ситуация, которая складывалась в Москве, даже в границах одного города - разница в образовании, неравенство возможностей школьников - была огромной. У нас были первоклассные школы мирового уровня и было очень много школ, которые не давали должного качества образования. И нашей главной задачей было обеспечить равные права московским школьникам", - заявил Собянин.

Разрыв в качестве образования между ведущими школами и отстающими преодолён. Общий упор на информатизацию. Изменена система финансирования. Впрочем, как отметила министр образования Ольга Васильева, важную роль сыграла и усовершенствованная система аттестации учителей.

"Проверочные работы - это масштабный проект, который представляет собой контрольные работы, которые пишут школьники по завершению в каждом классе обучения. И здесь нет ничего нового, потому что они всегда писались и будут писаться. Но для них разрабатывают задания не сами школы, как это было раньше. А на федеральном уровне, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. И при этом, я подчеркиваю, задания не содержат части выбора вариантов ответа", - сообщила Васильева.

По данным Рособрнадзора, Россия сейчас показывает высокие результаты в международных исследованиях качества школьного образования по самым разным дисциплинам. Эксперты на конференции проанализировали опыт как успешных городов и стран, так и отстающих. Успешный опыт Москвы - не повод расслабляться, а повод для дальнейшего роста.

Кристина Одиноченко, Андрей Талалай, Михаил Фёдоров, "ТВ Центр".