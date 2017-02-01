В МФЦ начали выдачу паспортов и водительских прав

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Со среды дня во всех московских многофункциональных центрах началась выдача общегражданских и заграничных паспортов и водительских удостоверений. В центрах теперь можно проконсультироваться, сдать и получить документы. Ну а решения о выдаче прав и паспортов по-прежнему будут приниматься в подразделениях МВД.

Новый год для Александра начался с неудачи - потерял своё водительское удостоверение. Тут же представил себе километровые очереди и загубленные выходные. Оказалось, рано расстроился. Друзья сообщили, что теперь функция восстановления прав есть в окружных МФЦ. И не надо обращаться в ГАИ. Пришел пораньше, отдал все необходимые документы и даже сфотографировался. И все в одном окошке, передает "ТВ Центр".

"Очень удобно. В любое время можно прийти это сделать. Сказали – через 5 дней приходить забирать права. Сейчас, насколько я знаю, МФЦ открыт в каждом районе Москвы", - рассказал Александр Лисанов.

Помимо значительного удобства с правами, горожане успели оценить и действующие с 1 февраля нововведения в получении паспортов. Теперь их замена проходит без лишней бумажной волокиты и с максимальной экономией свободного времени. Достаточно просто прийти в ближайший к дому МФЦ. Выбрать можно любой удобный для себя график - все центры работают в ритме мегаполиса. Каждый день без выходных с восьми утра до восьми вечера.

Прежде, чем распространить этот сервис на всю сеть, в трех центрах госуслуг был запущен пилотный проект. Он показал однозначную востребованность этих услуг у москвичей. Поэтому с 1 февраля поменять паспорта можно во всех центрах, а их в Москве больше сотни. Российский паспорт оформляют за 10 дней, заграничный старого образца сроком на 5 лет сделают за месяц. С водительскими удостоверениями ситуация схожая. Делают их за 5 календарных дней в одном из МФЦ в каждом столичном округе.

"Мы начали работать с восьми утра сегодня, и у нас уже идет поток заявителей. Чему мы, в общем-то, рады. Не зря проделана большая работа. Но остается альтернатива - можно в ГИБДД все получить. То есть выбор у них есть. Это услуга оказывается без привязки к регистрации, что тоже очень удобно", - сообщила руководитель центра предоставления госуслуг Восточное Измайлово Ольга Махова.

Выбор есть, однако судя по количеству собравшихся, приходить в ближайший к дому МФЦ москвичи сочли намного удобнее. В дальнейшем планируется распространить сервис на все центры "Мои документы".

Александра Сергомасова, Алексей Комаров, Павел Дорофеев, "ТВ Центр".