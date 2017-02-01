Врачи провели уникальную операцию на мозге девочки в Москве

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В Морозовской больнице врачи провели уникальную операцию девочке с тяжелой патологией правого полушария мозга. Тяжелые приступы эпилепсии случались у шестилетней девочки практически каждый день. Медики провели комплексное обследование и после многочасовой операции подарили ребенку шанс на исцеление от недуга.

Врачи Морозовской больницы в столице провели уникальную операцию. Шестилетняя Даша с рождения страдала тяжёлой патологией правого полушария мозга. Вылечить такое заболевание под силу только хирургам высочайшего класса. Медики провели девочке комплексное обследование и после многочасовой операции подарили ребенку шанс жить без боли, передает "ТВ Центр".

Тяжелые приступы эпилепсии у Даши случаются почти каждый день. Бывает и до пяти раз в сутки. Противосудорожные препараты, несмотря на высокие дозы, практически не помогают. Ей шесть лет, но развитие у нее фактически как у трехлетнего ребенка, связно говорить девочка начала не так давно. Мама Даши признается, что из-за непредсказуемого поведения они стараются не бывать в общественных местах.

"У неё агрессивное состояние, любой отказ с нашей стороны, например, нельзя там что-то делать и она начинает кричать, впадать в панику, кричать, стучать кулаками по земле, по полу", - сказала мать девочки Галина Бахирева.

В столичной Морозовской больнице Даше провели комплексное обследование. И наконец поставили диагноз - врожденный порок развития правого полушария головного мозга, патологическая активность которого и приводит к эпилептическим приступам. В этом случае самым эффективным способом лечения является операция. Сложнейшая, многочасовая, требующая ювелирной точности. В России ее в данный момент могут выполнять лишь пять нейрохирургов, используя самую современную технику и микроскоп.

Для Даши это шанс навсегда избавиться от эпилепсии. Тем более что все восемнадцать операций, проведенных за последние полгода в этой детской больнице, оказались эффективны.

"Все дети, которые были оперированы в нашей клинике, мы в настоящий момент, то есть в течение полугода наблюдений, мы отмечаем, что оперированные дети не имеют эпилептических приступов", - отметил врач-нейрохируг Морозовской ДГКБ Михаил Землянский.

В настоящее время в очереди на проведение подобной операции находятся пять детей. Впрочем, в ближайшее время у этой столичной клиники появится еще больше возможностей, так как в больнице ждут открытия нового хирургического комплекса.

"Оборудование уже есть, стены уже практически все стоят, идут отделочные работы, а мы готовим своих специалистов. Поэтому мы должны обкатать все новые технологии, не только в области нейрохирургии, не только в области эпилептологии, но и в других областях - и в гинекологии, и в урологии, и в андрологии, где угодно, где только мы можем проявить себя, как специалисты", - подчеркнул главный врач Морозовской ДГКБ и главный педиатр Москвы Игорь Колтунов.

Новый корпус клиники откроют летом этого года, а следом начнутся капитальные ремонты в исторических зданиях. Планируется, что к 2020 году Морозовская больница будет полностью реконструирована, переоборудована, и превратится в одну из самых современнейших высокотехнологичных детских клиник.

Юлия Богоманшина, Валерий Белинский, Юрий Петров, "ТВ Центр".