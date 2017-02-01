В Москве за попытку украсть из банкомата 10 млн рублей задержан мужчина
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В Москве задержан мужчина, пытавшийся вскрыть банкомат и украсть 10 миллионов рублей. Преступление сняли камеры видеонаблюдения.
На севере Москвы при попытке ограбить банкомат, в котором находилось 10 миллионов рублей, задержан мужчина. Преступление произошло неделю назад на Клязьменской улице и попало на камеры наблюдения, передает "ТВ Центр".
На кадрах видно, как мужчина несколько раз пытается взорвать банкомат, но все попытки оказываются тщетными. В беседе с полицией горе-грабитель признался, что пошёл на дело впервые. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Кража".