Киев признался в наступательных действиях в Донбассе

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Замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед в своей наступательной операции в Донбассе. При этом он не стал отвечать на вопрос журналистов об отводе Киевом тяжелых вооружений от линии соприкосновения, как того требуют минские соглашения.

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что Вооруженные силы страны ведут наступательные действия в Донбассе.

По его словам, украинские силовики "метр за метром, шаг за шагом" продвигаются вперед, передает ТАСС.

Вместе с тем, он не стал отвечать на вопрос журналистов об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе, как требуют минские соглашения. При этом он выразил надежду, что на встрече представителей Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе удастся договориться о взаимном прекращении огня. Переговоры должны начаться 1 февраля в 16:00 по московскому времени в Минске.

Между тем, в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинские силовики за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня чуть более трех тысяч раз. В частности, подразделения ВСУ 839 раз применили тяжелую артиллерию и 490 раз - реактивные системы залпового огня, передает "Донецкое агентство новостей".

Ранее сообщалось, что в Донбассе в результате новых обстрелов киевских силовиков по окраинам Донецка, Макеевке, Горловке, Ясиноватой погибли двое мирных жителей. Еще один получил ранение.

Накануне, 31 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что происходящее в Донбассе говорит о неспособности президента Украины Петра Порошенко выполнять минские договоренности. "Безусловно, подобные агрессивные действия при поддержке Вооруженных сил Украины, при их участии, подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей", - подчеркнул представитель Кремля.

Совет Безопасности ООН и Госдепартамент США также выразили обеспокоенность витком насилия в Донбассе. Они призвали к немедленному возобновлению перемирия и доступу наблюдателей ОБСЕ.

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