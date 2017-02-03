В Химках жители барака несколько лет ждут расселения

Теги: Общество жкх химки

Ветхие бараки в микрорайоне Фирсановка в подмосковных Химках - наследие прошлого века, от которого не спешат избавиться местные власти. Жильцы домов жалуются на невыносимые условия, но долгожданное расселение все время откладывают.

Это строение напоминает не помещение для жилья, а скорее карточный домик. Прогнившие полы и обвалившиеся стены - привычный интерьер во многих бараках Фирсановки. Они были построены еще в 1940-х годах специально для работников железной дороги. С тех пор в этих стенах выросло уже не одно поколение, а вот капитальным ремонтом муниципального жилья никто не занимался, передает "ТВ Центр".

В таких условиях всю жизнь живет Вячеслав Иванович. В этом доме его семья с 1964 года, здесь же выросли его дети. Им от местной администрации удалось добиться переселения, а вот 80-летний пенсионер так и остался в бараке без удобств.

"Он признан ветхим, но папу почему-то не переселяют. Вот у меня есть бумаги, что переселить за подписью замглавы, есть у меня бумага с министерства строительного комплекса, что 3-4 квартал 2016 года должны были переселить - тоже ничего", - посетовала дочка пенсионера Татьяна Гордеева.

По словам местных жителей, в начале 2000-х бараки были переданы в собственность администрации Химок. Там должны были заняться расселением. Но многие семьи так и остались жить в экстремальных условиях.

Одной из семей пришлось срочно снять квартиру. Комиссия по делам несовершеннолетних признала такое жилье опасным для детей. "Сказали, что там условия непригодные для воспитания детей, нам пришлось снимать. Четыре года мы снимаем, мы не можем доказать, что нам должны дать, у нас муниципальное жилье", - рассказала жительница барака Татьяна Васильева.

В администрации Химок утверждают, что людей из аварийного жилья расселяют постепенно. Остальные, по их мнению, вполне могут подождать. Сейчас в городе как раз идет утверждение нового генерального плана, в котором, возможно, и будут предусмотрены квартиры для переселенцев.

"Мы не можем сейчас их территорию рассмотреть без утверждения изменений в генеральный план, он сегодня, как известно, находится на рассмотрении. По завершении данной работы будет найден уже пул инвесторов, которые будут привлечены к застройке городского округа Химки в том или ином микрорайоне", - сообщил руководитель управления капитального строительства городского округа Химки Александр Гримаковский.

Утверждение нового плана застройки растянется на годы, а программа переселения из ветхих домов - до 2019. При этом обитателям бараков еще предстоит доказать, что их жилье действительно ветхое, а протекающая крыша - невыносимое условие существования.

Елена Сахно, Андрей Талалай, Андрей Костров, Алексей Данилов, "ТВ Центр", Химки.