Мастерская Петра Фоменко представила "Амфитрион" по пьесе Мольера

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В театре "Мастерская Петра Фоменко" первая в новом году премьера. На суд зрителей представлен спектакль "Амфитрион" Мольера в постановке Кристофа Рока. Для французского режиссера, который возглавляет Théâtre du Nord в Лилле, это первая работа на сцене российского театра.

Тит Макций Плавт написал свою комедию "Амфитрион" больше двух тысячелетий назад. Мольер переосмыслил её в XVII веке. Но смотришь премьеру в Мастерской Петра Фоменко - такое ощущение, что в ней описываются подробности очередного заседания районного суда, состоявшегося сегодня утром где-то в ближнем Подмосковье, передает "ТВ Центр".

Пока невинная жертва - слуга - пытается сама вести допрос, с главным героем происходит страшное. Он теряет самого себя. История банальная. Пришел незнакомец к приличной женщине, прикинулся её мужем. Та обман раскрыть не смогла. Или не захотела.

В результате сам благоверный остался без семьи, без дома, с рогами, с чужим ребенком, да еще и на грани сумасшествия. Потому как жаловаться ему теперь некому. Лжемуж оказался богом, Юпитером. Неудивительно, что жена путается в показаниях своего законного сожителя - полководца Амфитриона видеть не желает.

Для Мастерской все происходящее на сцене - удивительный эксперимент. Впервые труппа работает с иностранным режиссёром, причем, француза выбрали сами - уж больно его спектакли напомнили о самом Петре Фоменко. Правда, когда начались репетиции, проявился целый ряд разногласий. И дело не в языковом барьере - в работе помогали сразу пять переводчиков. А в подходе. У нас - романтизм, у Рока - жесткие установки.

"Главная тема мольеровского текста - это власть, а переводчик Брюсов увел всё в сторону любви. Уже на второй репетиции я сказал, что не желаю больше слышать слово "любовь"! Мы все начисто забыли про неё, спектакль не про любовь!" – сказал Кристоф Рок.

Как все-таки бывают полезны трудности перевода. Французский режиссер даже после премьеры не подозревает, что русские актёры его попросту обвели. Вокруг пальца. "Ну, конечно, про любовь. Наверное, история про страхи. Как мы боимся потерять то, что у нас есть", - говорит актер Карэн Бадалов.

Но одному требованию французского режиссера актеры следовали непреложно. "Нацеленность на партнера, то есть, чтобы партнеры были очень завязаны друг на друге. Но у нас декораций минимум, остается только партнер!" – сказала заслуженная артистка России Полина Кутепова.

Декораций действительно - минимум. Главная - гигантское зеркало, в котором страхи становятся еще больше, а злобные призраки постоянно множатся. Так что своими партнерами актеры моментально делают зрителей. Просто спустившись к ним в зал.

Мастерской Петра Фоменко в очередной раз удалось невероятное. Найти заморского режиссёра, созвучного мастеру, и сделать его работу ещё глубже. Не смотря на перевод и разный подход. Так, как это умел сам Петр Наумович. Тонко, мудро, с юмором. И обязательно - про любовь.

Ольга Стрельцова, Андрей Булычев, "ТВ Центр", Москва.