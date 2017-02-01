В Третьяковке до 1 марта продлена выставка шедевров Ватикана

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Выставка шедевров Пинакотеки Ватикана в Третьяковской галерее продлена до 1 марта. Учитывая наплыв посетителей, музей будет работать без выходных.

Третьяковская галерея продлила до 1 марта выставку "Шедевры Пинакотеки Ватикана", передает "ТВ Центр".

Экспозиция должна была завершиться 20 февраля, но видя, какой интерес работы великих итальянцев вызвали у московской публики, администрация галереи попросила дирекцию музеев Ватикана оставить шедевры в Москве хотя бы на 10 дней.

Новая партия билетов поступит в кассы на Крымском валу уже 10 февраля. Онлайн их можно будет купить 17 февраля с полудня. Причём, работать галерея будет без выходных оба понедельника.