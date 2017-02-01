Google засудит россиянина за букву "ɢ"

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Американская компания Google обратилась в суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com. Адрес отличается от домена поисковика использованной в названии "ɢ" из системы кодировки символов.

Google подала иск в суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает "Русская планета". Этот адрес отличается от домена поисковика только одним символом — "ɢ", использованной вместо "g".

В компании обвиняют Попова в использовании фальшивого адреса для рассылки спама, а также вредоносных программ.

Сам россиянин назвал эти обвинения ложью.