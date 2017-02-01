Лавров опубликовал стихотворение про обезьяну и петуха

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В интернете опубликовано стихотворение министра иностранных дел России Сергея Лаврова, посвященное уходящему году Обезьяны и наступающему году Петуха. Произведение было написано 31 декабря 1980 года. В нем глава МИД сетует на то, что год Обезьяны получился очень тяжелым и отмечает, что следующий год также окажется сложным. При этом он подчеркивает, что никому "не удастся пустить нас на дно".

Журнал "Русский пионер" опубликовал стихотворение главы МИД России Сергея Лаврова. Оно посвящено прошедшему году Обезьяны и наступившему году Петуха.

Произведение министра, написанное им еще 31 декабря 1980 года, насчитывает 17 четверостиший. В начале Лавров сетует на то, что уходящий год Обезьяны получился невероятно тяжелым и не щадил "ни рангов, ни званий". Он напомнил, что в этот год "погибали поэты, певцы", а также "президенты, премьеры, вахтеры". По его словам, "вся страна затаилась с опаской", ожидая краха и "новых фиаско".

Также Лавров негативно отозвался о всей пятилетке и предложил назвать ее "обезьяньей". Кроме того, он задался вопросом, как же в таком случае называть все столетие.

При этом, автор предупреждает, что год Петуха также не будет подарком, однако отмечает, что никому "не удастся пустить нас на дно".

Ну а мы за родную державу

Постоим, как всегда, не за страх.

Завоюем желанную славу

Мы в лихих петушиных боях.

Стихотворение Лаврова на своей странице в Facebook разрекламировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Привет из далекого 1980 года от Сергея Лаврова всем обезьянам и петухам", - написала она и поделилась ссылкой на произведение министра. Кроме того, во вторник она анонсировала выход в свет этого стихотворения и отметила, что глава МИД предвидел "обезьяну и петуха" много лет назад.

Ранее "Русский пионер" уже публиковал стихотворения Сергея Лаврова. В 2015 году там были напечатаны произведения, которые сам министр написал в 1989, 1995 и 1996 годы. В них он затронул тему эмиграции и заграницы.