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В среду Московская филармония начала продавать абонементы нового сезона - причём, в этом году впервые все 200 тысяч одновременно.

Московская филармония начала продажу абонементов. Исключение только одно - концерты Дениса Мацуева, которые всегда вызывают ажиотаж. Билеты на них поступят в продажу только 15 февраля, передает "ТВ Центр".

Все остальные абонементы любители музыки покупали с полуночи на сайте, а утром во всех кассах Филармонии. Сразу после открытия там выстроились большие очереди.

В этом году добавились ещё три концертные площадки - на юго-западе, а также игровой зал для совсем маленьких слушателей от года.