СКР разыскивает в Москве жестокого серийного маньяка

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Человек, убивший в сентябре 2016 года 20-летнюю девушку в Москве может оказаться серийным маньяком. Об этом говорят данные проведенных экспертиз, утверждают в СКР. Следователи ведут поиски убийцы уже на протяжении шести месяцев.

Сотрудники ГСУ СКР по Москве разыскивают мужчину, который подозревается в убийстве 20-летней девушки в сентябре 2016 года. Поиски убийцы, который может оказаться серийным маньяком, ведутся уже на протяжении шести месяцев.

По данным следователей, проведенные экспертизы показали, что мужчина может быть причастен к другим таким же преступлениям на территории города, информирует Life. Также они отмечают "профессиональные движения" этого человека во время первого убийства.

Нападение на 20-летнюю Анастасию Селиванову произошло в сентябре 2016 года на Хамовническом Валу. Мужчина расправился с девушкой с особой жестокостью, использовав кухонный нож. Он нанес жертве четыре удара в шею. После этого у убитой пропали сотовый телефон и зарплата, полученная в этот день от руководства цветочного ларька, в котором она работала продавцом.

Кроме того, следователи установили, что с убийцей девушка на протяжении года общалась через голландскую социальную сеть. При этом подозреваемый использовал вымышленное имя.

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