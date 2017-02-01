Администратора "группы смерти" признали вменяемым

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Администратора "группы смерти", обвиняемого в подстрекательстве подростков к самоубийству, признали вменяемым. Об этом сообщили в СКР Санкт-Петербурга. Будейкину грозит до 5 лет тюрьмы.

Организатор так называемой "группы смерти" в социальной сети "В Контакте" Филипп Будейкин признан вменяемым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление СКР по Санкт-Петербургу.

Филипп Будейкин, известный под псевдонимом "Филипп Лис", обвиняется в подстрекательстве подростков к самоубийству. По данным следствия, на данным момент установлено 15 случаев самоубийства подростков, состоявших в группе Будейкина, где он пропагандировал суицидальное поведение.

22-летний Филипп Будейкин был задержан 16 ноября в Солнечногорске Московской области. Его доставили в Санкт-Петербург, где заключили под стражу. Показания против Будейкина дали администраторы и участники "группы смерти", проживающие в десяти регионах России.

Будейкину грозит до пяти лет тюрьмы.