Песков: Путину докладывали об аресте сотрудников ФСБ

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Дмитрий Песков отметил, что сообщения об аресте сотрудников ФСБ России, которые обвиняются в госизмене, докладываются главе государства наряду с другими материалами. Кроме того, пресс-секретарь президента назвал нелепыми заявления о том, что их заключение под стражу связано с обвинениями нашей страны в хакерских атаках со стороны США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения различных СМИ, которые связаны с арестом сотрудников ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева по подозрению в госизмене, докладываются Владимиру Путину наряду с другими. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Наряду с другими материалами, конечно, эти сообщения также докладываются президенту. И, конечно, президент по линии руководства специальных служб регулярно получает доклады по оперативной ситуации. Не исключаю, что и по линии этих докладов информация была предоставлена своевременно президенту", - сказал Песков.

Кроме того, он считает нелепыми утверждения о том, что арест сотрудников ФСБ может быть связан с обвинениями России в хакерских атаках со стороны Соединенных штатов.

Ранее во вторник сообщалось, что Михайлова и Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США. Отмечалось, что арестованные по делу о госизмене сотрудники ФСБ передавали американцам конфиденциальную информацию.

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