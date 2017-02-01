Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
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Владимир Путин в среду встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Президент поздравил главу Русской православной церкви с днем интронизации.
Владимир Путин в среду, 1 февраля, поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Кирилл: Спасибо большое за труды, которые способствуют церковно-государственного диалога.
Путин: Так и будем продолжать.
Кирилл: По прошествии 8 лет могу судить о том, какая дистанция пройдена, какая динамика у этого процесса и какой вектор, все это вызывает удовлетворение у нашего верующего народа и общества.
Путин: Спасибо.
Кирилл: Потому что это содействие, сосредоточение усилий на решении задач, которые перед нашим обществом стоят.
Путин: Вам спасибо за эту работу.