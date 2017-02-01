Экс-сотрудников ФСБ и "Лаборатории Касперского" обвинили в госизмене

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Адвокат одного из арестованных по делу в отношении бывших сотрудников ФСБ и экс-менеджера "Лаборатории Касперского", заявил, что им предъявлено обвинение в госизмене. Он добавил, что его подзащитный не признает свою вину.

Бывшим сотрудникам ФСБ Сергею Михайлову и Дмитрию Докучаеву, а также экс-менеджеру "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову предъявлено обвинение в госизмене в пользу США. Об этом заявил адвокат одного из арестованных Иван Павлов.

Он отметил, что его подзащитный не признает свою вину. При этом Павлов не стал уточнять, чьи интересы представляет.

Также адвокат подчеркнул, что не видел в материалах дела сведений о предполагаемом основателе хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимире Аникееве, передает "Интерфакс".

Накануне, 31 января, источники, знакомые с ситуацией, заявили, что Михайлов и Докучаев могли передавать конфиденциальную информацию ЦРУ США. Отмечалось, что всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек.

Также сообщалось об аресте по делу о госизмене главы отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. Это произошло в декабре 2016 года.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест Владимира Аникеева. Его обвиняют в незаконном доступе к компьютерной информации. По данным СМИ, он является организатором хакерской группы "Шалтай-болтай" ("Анонимный интернационал").

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