Власти Москвы заключили прямой договор с производителем детского питания

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Власти Москвы заключили трехлетний контракт на поставку питания для проживающих в столице детей и льготников напрямую производителем исходя из соблюдения интересов москвичей и принципа экономии бюджета города, в основе которого стоит эффективное управление финансами столицы.

Власти Москвы при выборе поставщика детского питания предпочли прямого производителя. Об этом сообщает пресс-служба департамента конкурентной политики города.

Руководитель департамента по конкурентной политике города Москвы Геннадий Геннадий Дегтев подчеркнул, что власти Москвы заключили контракт с компанией "Вимм-Билль-Данн" на поставку питания для детей и льготников столицы, руководствуясь многолетним опытом работы с данным поставщиком, обладающим не только производственной базой, но и необходимой квалификацией, а также исходя из показателей экономической эффективности.

"При принятии решения о выборе победителя конкурса конкурсной комиссией учитывался, прежде всего, многолетний опыт компании производства и поставок продукции для детского питания бюджетным учреждениям города. Немаловажно, что компания является производителем и качество предлагаемой ею продукции подтверждено соответствующими сертификатами. Предложенное снижение начальной цены контракта составило 30% от начальной цены в 16 миллиардов рублей. Это второй фактор, который явился определяющим при принятии решения комиссией", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

"Из трех компаний, претендовавших на заключение контракта, две являются посредниками, пытающимися создать искусственную конкуренцию с целью увеличения вероятности выигрыша конкурса одной из компаний. На данный момент эти компании пытаются сорвать поставку детского питания в город, ссылаясь на незаконную победу компании "Вимм-Билль-Данн", - считает Дегтев.