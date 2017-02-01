Закон о декриминализации побоев одобрили в Совфеде

Теги: Политика совфед закон

Совфед одобрил закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Речь идет о побоях, не требующих медицинских заключений. Это самые минимальные внутрисемейные споры с наименьшими последствиями, пояснила сенатор Елена Мизулина.

Совет Федерации одобрил декриминализацию побоев, передает "МИР24". Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Как отметила, представляя документ, один из его авторов, заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, даже при совершении указанного проступка впервые, лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности, если побои нанесены из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой вражды.

По словам другого зампреда того же комитета Елены Мизулиной, "речь идет о побоях, которые не требуют медицинских заключений, ибо они не причиняют вреда здоровью, это самые минимальные внутрисемейные споры с наименьшими последствиями".

Административная ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от пяти тысяч до 30 тысяч рублей или обязательных работ на 60-120 часов. Лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет преследоваться по уголовному законодательству.

Ранее один из авторов документа Ольга Баталина напомнила, что законопроект призван устранить разночтения между преступлениями и правонарушениями. Она заметила, что по действующим законам родную мать ждет более суровое наказание за избиение ребенка, чем если его побьет чужой человек на улице.

Читайте также:

Госдума в окончательном чтении декриминализировала побои

В Думе обосновали декриминализацию побоев данными соцопросов

Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для педофилов