В Турции полицейский угрожает покончить с собой в палате психиатрической клиники

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В психиатрической клинике медицинского факультета Джеррахпаша Стамбульского университета полицейский заперся в одной из палат и грозится покончить с собой. По данным местных СМИ, в настоящее время с ним работает переговорщик полиции. Вокруг места происшествия усилены меры безопасности.

В Стамбуле полицейский заперся в одной из палат психиатрической клиники и грозится покончить с собой. Об этом сообщило издание Haber Turk со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в клинике медицинского факультета Джеррахпаша Стамбульского университета. По данным полиции, запершийся мужчина вооружен. Вокруг клиники усилены меры безопасности.

Как сообщил телеканал CNN Turk, на месте работает переговорщик полиции. Он пытается уговорить полицейского не открывать огонь.

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