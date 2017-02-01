В частном доме на северо-западе Москвы произошел пожар
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В одном из частных домов на северо-западе Москвы произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал.
На северо-западе столицы в районе Строгино произошел пожар. Горел одноэтажный частный дом. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров, передает АГН "Москва".
К настоящему времени пожар ликвидирован. К тушению огня привлекались 29 сотрудников МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.
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