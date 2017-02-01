Футболист "Челси" Иванович перешел в "Зенит"
Теги: Спорт санкт-петербург футбол зенит
Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга объявил о переходе сербского защитника Бранислава Ивановича. Ранее он выступал за лондонский "Челси". Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на 2,5 года с возможностью продления еще на год.
Сербский защитник Бранислав Иванович стал игроком петербургского футбольного клуба "Зенит". Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, бывший игрок лондонского "Челси" подписал с российской командой контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на год.
Сам Иванович отметил, что у него было большое желание вернуться в Россию. "Я очень доволен, что все сложилось успешно", - отметил сербский футболист.
Официально: Бранислав Иванович продолжит карьеру в «Зените» ✍— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 февраля 2017 г.
Подробности: https://t.co/Ca81xuxiGJ pic.twitter.com/0aLHYh4Ppc
По данным "Чемпионат.com", в "Зените" 32-летний защитник будет получать 3,2 миллиона евро в год.
Ранее Иванович уже играл в России. В 2006 году он стал игроком московского "Локомотива". Вместе с ним он выиграл Кубок России. В 2008 году защитник перешел в "Челси". За это время он сыграл в 377 матчах и забил 34 мяча. С "синими" он дважды побеждал в чемпионатах Англии. Также он становился обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии. Кроме того, с "Челси" Иванович выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА.
Читайте также:
Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию "Зенит-Арены"