Футболист "Челси" Иванович перешел в "Зенит"

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Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга объявил о переходе сербского защитника Бранислава Ивановича. Ранее он выступал за лондонский "Челси". Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

Сербский защитник Бранислав Иванович стал игроком петербургского футбольного клуба "Зенит". Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, бывший игрок лондонского "Челси" подписал с российской командой контракт на 2,5 года с возможностью продления еще на год.

Сам Иванович отметил, что у него было большое желание вернуться в Россию. "Я очень доволен, что все сложилось успешно", - отметил сербский футболист.

По данным "Чемпионат.com", в "Зените" 32-летний защитник будет получать 3,2 миллиона евро в год.

Ранее Иванович уже играл в России. В 2006 году он стал игроком московского "Локомотива". Вместе с ним он выиграл Кубок России. В 2008 году защитник перешел в "Челси". За это время он сыграл в 377 матчах и забил 34 мяча. С "синими" он дважды побеждал в чемпионатах Англии. Также он становился обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии. Кроме того, с "Челси" Иванович выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА.

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