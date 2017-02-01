Полиция задержала 6 человек после драки в центре Москвы

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В центре столицы произошла массовая драка с участием 20 человек. Конфликт возник на бытовой почве у ТВК "Тишинка". Столичные полицейские задержали шестерых человек по итогам этого инцидента.

Столичная полиция задержала шесть человек в результате конфликта, который произошел на бытовой почве у торгового центра на Тишинской площади. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на бытовой почве. Сотрудниками полиции доставлены в отделение шесть участников конфликта для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД отметили, что информация о пострадавших к ним пока не поступала.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось о массовой драке с участием 20 человек у торгово-выставочного комплекса "Тишинка" в центре Москвы.