Украина возглавила Совбез ООН

Теги: В мире оон украина совбез

Функции председателя Совета безопасности ООН в феврале будет исполнять Украина. Руководящие полномочия перешли к ней от Швеции. Как заявил президент Украины Петр Порошенко, ООН "будет использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии".

Украина возглавила Совет безопасности ООН, пишет "Ридус". Комментируя назначение, президент страны Петр Порошенко написал в Twitter, что ООН под руководством Киева "будет использовать любую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии".

В течение 2017 года всего будет 12 председателей. Январь был месяцем Швеции, с 1 по 28 февраля его возглавит Украина. С марта по декабрь председателями также станут Великобритания, Уругвай, Боливия, Китай, Египет, Эфиопия, Франция, Италия и Япония.

Как сообщил "Ридусу" политолог Михаил Погребинский, извлечь выгоду из нового статуса Украины в ООН киевская власть не сможет. "Там обычно какая-то сложная дипломатическая игра, в которой украинские дипломаты совершенно не искушены" - сказал он. Погребинский отметил, что Украина будет пытаться воспользоваться председательством в своих интересах, однако повлиять на решения она не сможет, учитывая право вето.

Читайте также:

ООН потребовала прекратить бои на востоке Украины

Украинские биатлонисты ушли с пьедестала во время гимна России

Бывший депутат Госдумы дал показания против Януковича