Жертвами ДТП в Новой Москве стали восемь человек

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В результате ДТП с двумя автомобилями в Новой Москве погибли восемь человек. Как сообщили в правоохранительных органах, УАЗ столкнулся с иномаркой. Авария произошла в районе Кленовского поселения у поворота на деревню Коротыгино.

В результате ДТП с участием двух автомобилей в Новой Москве погибли восемь человек. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, авария произошла в районе Кленовского поселения у поворота на деревню Коротыгино.

"Произошло столкновение УАЗ и иномарки, в результате погибли восемь человек",- сказал он.

Факт ДТП подтвердили в пресс-службе ГИБДД столицы. В ведомстве заявили, что число пострадавших в настоящее время уточняется.

Портал Life опубликовал видео с месте происшествия. На кадрах видно, что столкнулись минивэн и УАЗ, известный в народе, как "буханка". Последний загорелся в результате столкновения.

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