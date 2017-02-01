Число жертв ДТП в Новой Москве выросло до девяти

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Еще один человек погиб в результате ДТП в Новой Москве. Таким образом, число жертв возросло до девяти. В СМИ обнародованы имена четверых погибших. Пострадали три человека. Пострадавших госпитализировал санитарный вертолет. На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, спасатели и сотрудники ДПС. Движение по Варшавскому шоссе временно перекрыто.

В результате ДТП в Новой Москве погибли девять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уточненные данные правоохранительных органов. Еще три человека пострадали.

"В легковой машине погибли пять человек и трое пострадали, в сгоревшем УАЗе погибли четверо. Для деблокации пострадавших спасатели использовали специальный инструмент", - сообщил источник.

В автомобиле УАЗ погибли четверо граждан Киргизии. Портал Life обнародовал имена погибших. Жертвами аварии стали: Абди Азис Кузиев, 1984 года рождения, Джаншид Хаитматов, 1987 года рождения, Бахтият Сагизов, 1987 года рождения и Ставтаджон Агбаров, 1995 года рождения.

Пострадавших доставляет в больницу санитарный вертолет. На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД. Движение по Варшавскому шоссе временно перекрыто.

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