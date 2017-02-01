Россиян не будут штрафовать за хранение "санкционки"

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В России за ввоз и хранение "санкционных" продуктов в целях личного потребления штрафовать не будут. Как уточнили в Роспотребнадзоре, наказание последует, если товары будут перепродаваться.

Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что россиян будут штрафовать за ввоз и хранение "санкционных" продуктов в личных целях, пишет "Комсомольская правда".

В надзорном ведомстве пояснили, что административной ответственности подвергнутся только те граждане, которые будут ввозить запрещенную продукцию для продажи.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, устанавливающей ответственность за хранение, перевозку и продажу запрещенных к ввозу на территорию России товаров. Проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия документа нарушителям грозит штраф на сумму от трех до пяти тысяч рублей и конфискация "запрещенки".

В 2014 году правительство России в ответ на санкции запретило ввоз на территорию страны некоторых продовольственных товаров, произведенных в США, странах Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее в черный список были добавлены Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

К ввозу запрещены все виды производимого в вышеназванных странах мяса крупного рогатого скота, домашняя птица, свинина, а также за некоторыми исключениями рыба и ракообразные, моллюски, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды, орехи и даже соль.



Летом 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев продлил срок действия продуктового эмбарго до конца 2017 года.

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