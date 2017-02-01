В ДНР рассказали о трудностях на переговорах в Минске

Теги: Украина переговоры донбасс

Обсуждение обострившейся в Донбассе ситуации на переговорах в Минске идет трудно. Об этом заявил представитель Донецкой народной республики на переговорах Денис Пушилин.

В Минске обсуждают обострение конфликта в Донбассе. Как сообщил представитель ДНР на переговорах Контактной группы Денис Пушилин, разговор проходит "достаточно сложно". Об этом пишет "Интерфакс".

Обострение конфликта в Донбассе произошло в начале недели. Стороны традиционно обвинили в этом друг друга, также из Киева прозвучали обвинения в адрес Москвы.

В среду прекратить насилие на юго-востоке Украины призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заметил, что все стороны конфликта должны выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностям, но при этом призвал Россию оказать влияние на ополченцев, "чтобы положить конец насилию".